Верхняя Тура, Свердловская область, 7 мая, 2023, 17:48 — ИА Регнум. Девятилетняя девочка в городе Верхняя Тура в Свердловской области погибла, когда качалась на качелях во дворе общежития. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба областной прокуратуры в Telegram-канале.

Mos.ru Скорая помощь

«Из-за перекручивания веревок на самодельных качелях ребенок погиб», — описали подробности в ведомстве.

Следователи продолжают выяснять обстоятельства трагедии, устанавливают, кто отвечает за земельный участок, где установили качели. На основании полученных данных прокуратура примет меры.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая в парке развлечений в Оренбурге упала карусель с людьми. Пострадали 19 человек, из которых 11 госпитализировали, в том числе пятерых детей.

Губернатор Оренбургской области Денис Паслер сообщил, что карусель не прошла регистрацию в технадзоре. Оказалось, что в парке только один аттракцион зарегистрировали из всех, которые там находятся.