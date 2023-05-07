Пост Зеленского о возвращении украинских военнопленных вызвал негодование пользователей Сети

Киев, , 17:33 — REGNUM Опубликованный в социальной сети Twitter пост Владимира Зеленского о возвращении нескольких десятков украинских военнопленных вызвал негодование пользователей.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Президент Украины в своём сообщении также пригрозил России, что вернётся за оставшимися пленными, которые на данный момент находится в плену у российской стороны.

«Вы лжец», — обвинил украинского президента один из пользователей.

«Мы устали от вашего конфликта! Как насчёт мирных переговоров?» — написал другой.

«Хватит нести чушь… Вы проиграли. Время договориться о мире», — добавил третий.

Как передавало ИА REGNUM, в результате сложного переговорного процесса с украинской стороной 6 мая с подконтрольной Вооружённым силам Украины территории удалось вернуть троих российских военнослужащих — лётчиков Военно-космических сил России.