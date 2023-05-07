Пользователи Twitter обрушились на Зеленского за пост об обмене пленными
Пост Зеленского о возвращении украинских военнопленных вызвал негодование пользователей Сети
Киев, 7 мая, 2023, 17:33 — ИА Регнум. Опубликованный в социальной сети Twitter пост Владимира Зеленского о возвращении нескольких десятков украинских военнопленных вызвал негодование пользователей.
Президент Украины в своём сообщении также пригрозил России, что вернётся за оставшимися пленными, которые на данный момент находится в плену у российской стороны.
«Вы лжец», — обвинил украинского президента один из пользователей.
«Мы устали от вашего конфликта! Как насчёт мирных переговоров?» — написал другой.
«Хватит нести чушь… Вы проиграли. Время договориться о мире», — добавил третий.
Как передавало ИА REGNUM, в результате сложного переговорного процесса с украинской стороной 6 мая с подконтрольной Вооружённым силам Украины территории удалось вернуть троих российских военнослужащих — лётчиков Военно-космических сил России.