Городец, Нижегородская область, 7 мая, 2023, 17:30 — ИА Регнум. В Нижегородской области на мель сел теплоход «Илья Муромец». Инцидент произошёл на Волге в городе Городце. Об этом 7 мая сообщили в Приволжской транспортной прокуратуре.

Владимир Смирнов/ТАСС Вид на теплоход «Илья Муромец» на Волге

«По предварительным данным, 7 мая, около 14:00, на реке Волге в районе Галанинского причала в городе Городец между шлюзами село на мель пассажирское судно «Илья Муромец«», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

В прокуратуре уточнили, что на судне находятся 113 пассажиров и 42 члена экипажа. Их жизни и здоровью ничего не угрожает.

К месту происшествия уже выдвинулся буксир Волжского пароходства. Нижегородская транспортная прокуратура начал проверку соблюдения законодательства о безопасности движения и эксплуатации водного транспорта.

Как сообщало ИА REGNUM, в феврале два сухогруза сели на мель в Астраханской области. Один из них получил повреждения ― пробоину в корпусе. По данным МЧС, это произошло на 170-м километре Волго-Каспийского морского судоходного канала.

На мель сели теплоход «Назмехр», который перевозил около полутора тысяч тонн соли и шесть грузовых автомобилей, и теплоход «Тиам», который в момент происшествия был без груза.