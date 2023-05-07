Майкоп, , 17:23 — REGNUM В результате ДТП с участием двух легковых автомобилей в посёлке Энем в Адыгее погиб трёхмесячный ребёнок. Об этом 7 мая сообщает Telegram-канал «ЧП Краснодар».

ДТП Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что очевидец сообщил, что авария произошла из-за того, что водитель легкового автомобиля ВАЗ не уступил дорогу легковушке Chevrolet.

«В ходе ДТП скончался 3-месячный ребенок, он находился в люльке, но, к сожалению, она его не спасла», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что до 12 человек возросло число жертв массового ДТП в турецкой провинции Хатай на юго-востоке страны. Трое из них находятся в тяжёлом состоянии.