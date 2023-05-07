Варшава, 7 мая, 2023, 17:24 — ИА Регнум. Ежедневные потери польской нефтеперерабатывающей компании Orlen из-за запрета импорта российской нефти составляют $27 млн, заявил 7 мая глава компании Даниэль Обайтек в интервью Financial Times.

Mateusz Slodkowski/Global Look Press Польская компания «Orlen»

По словам главы Orlen, компании приходится переплачивать, однако это, по его мнению, не потери, а «рыночная стоимость» отказа от сотрудничества с Россией. Оплачивают этот отказ все компании, которые больше не импортируют нефть из России.

Он добавил, что пока Orlen ещё использует на нефтеперерабатывающем заводе в городе Литвинове российскую нефть, поставленную по трубопроводу «Дружба», и что полный отказ от неё требует улучшения логистики поставок.

Поставки в Польшу трубопроводной нефти продолжались до конца февраля 2023 года. 25 февраля Обайтек заявил, что они прекратились. Как пояснил советник президента «Транснефти» Игорь Демин, польская сторона не оформила и не оплатила маршрутные поручения