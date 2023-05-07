Опрос WP: рейтинг президента США Байдена достиг рекордно низких значений

Вашингтон, , 17:31 — REGNUM Популярность президента США Джо Байдена среди жителей страны снизилась до нового минимума за время пребывания в должности. Об этом 7 мая сообщила газета The Washington Post, ссылаясь на данные проведённого опроса.

Джо Байден Иван Шилов © ИА REGNUM

Согласно обнародованным данным, работу Байдена в качестве главы государства положительного оценили только 36% опрошенных (в феврале было 42%). Негативную оценку дали 56% респондентов. Остальные не смогли ответить.

На вопрос, кто эффективнее решает экономические проблемы, действующий президент или его предшественник Дональд Трамп, 54% участников опроса назвали предыдущего американского лидера. Байдена поддержали 36% респондентов.

Среди сторонников Демократической партии 58% участников опроса сказали, что не хотели бы видеть Байдена кандидатом на второй президентский срок. На вопрос, за кого бы проголосовали, если бы выборы уже начались, 44% называли Трампа, 38% — Байдена.

Как сообщало ИА REGNUM, в апреле Байден официально заявил о намерении участвовать в президентских выборах 2024 года. При этом, обсуждая предстоящие выборы с журналистами, он оговорился и заявил, что нельзя допустить победы экс-президента США Барака Обамы, имея в виду Трампа.

Из-за множества оговорок и казусов Байдена в США часто призывают проверить состояние его здоровья. Видео с его бессвязной речью во время интервью телеканалу MSNBC стали распространять в соцсетях с комментариями об отключившемся на 30 секунд мозге.

О себе Байден заявил, что у него самый большой опыт из всех кандидатов на пост президента США, вероятно, имея в виду свой возраст. Он стал единственным американским лидером, которому исполнилось 80 лет во время президентского срока.