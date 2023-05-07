На стройке на западе Москвы вспыхнул крупный пожар

Москва, , 17:04 — REGNUM На стройке на западе Москвы вспыхнул крупный пожар. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал «112».

Пожар на стройке на улице Большая Очаковская Кадр из видео

Уточняется, что возгорание происходит на стройке по ул. Наташи Ковшовой, 17. Густой чёрный дым окутал близлежащие дома.

По данным канала, воспламенились стройматериалы, площадь возгорания достигла 500 квадратных метров. Сведений о пострадавших пока не поступало.

В Сети появляются первые снимки и видео с места ЧП.

По словам очевидцев, пожар вспыхнул на территории строящегося жилого комплекса на проезде Стройкомбината, 1 в районе Рябиновой улицы, сообщил Telegram-канал «МК: главное сегодня». В настоящее время на место направлены экстренные службы.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая огонь вспыхнул в здании на ул. Ереванская в московском районе Царицыно. В ходе инцидента возникла угроза обрушения маршевой лестницы. Кроме пожарных на место происшествия прибыли медики.

По предварительным сведениям, в здании располагаются продовольственные магазины и хостел. Все находившиеся в здании люди смогли самостоятельно покинуть его до прибытия пожарных. Информации о пострадавших не поступало.

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