Москва, 7 мая, 2023, 16:59 — ИА Регнум. Ночь на 7 мая оказалась наиболее холодной в Московском регионе за последние 25 лет. Об этом в Telegram-канале сообщил специалист центра прогноза погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Petrov Sergey Москва

«Минувшая ночь ознаменовалась заморозками, которые 7 мая случаются в Москве не чаще 1 раза в 25 лет», — говорится в сообщении.

Синоптик уточнил, что на базовой столичной метеостанции ВДНХ столбик минимального термометра показывал –1,3 градуса.

Так, с момента основания станции с 1948 года минусовые температуры 7 мая отмечались только трижды (–1,4 в 1953 году, –1,0 в 1999 году и –1,3 в 2023 году).

«В Москве абсолютный рекорд принадлежит военному 1942 году, когда метеорологи зафиксировали –2,0», — рассказал Тишковец.

Синоптик отметил, что в Подмосковье холоднее всего было в Клину. Там столбик термометра опустился до минус пяти градусов.

Тишковец добавил, что предстоящая ночь тоже не обойдется без заморозков. Ожидается до 0…–2 градусов.

Как сообщало 3 мая ИА REGNUM, в Москве и Подмосковье в День Победы, 9 мая, ожидается самая хорошая погода в праздничные выходные — температура воздуха будет доходить до +17 °C. Главный специалист московского метеобюро Татьяна Позднякова уточнила, 9 мая есть невысокая вероятность небольшого кратковременного дождя во второй половине дня. Ночь станет значительно теплее — по региону: +3…+8, дневная температура +12…+17 градусов.