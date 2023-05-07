Более полутора тысяч жителей Запорожской области переместили из опасных районов

Мелитополь, , 16:58 — REGNUM С прифронтовых территорий Запорожской области вглубь региона перевезли свыше 1,5 тысячи местных жителей. Об этом 7 мая сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

Временно перемещенные граждане Запорожской области © Администрация Запорожской области/ТАСС

Он подчеркнул, что всё идёт по плану, в штатном режиме.

«С территории пяти районов и двух прифронтовых городов организованно перемещено уже 1552 человека», ― написал глава региона в Telegram-канале.

Среди них ― 632 несовершеннолетних, 145 пациентов психоневрологического центра, в том числе десять маломобильных.

Балицкий добавил, что жители также покидают опасные территории самостоятельно на личном автотранспорте.

Как сообщал ИА REGNUM, ранее руководство Запорожской области заявило о планах переселить 70 тысяч человек из приграничных районов, чтобы обезопасить жителей от участившихся обстрелов боевиками ВСУ. Вице-премьер региона по экономике Андрей Козенко сообщил, что началось перемещение из Пологовского района в город Бердянск. По состоянию на 5 мая перевезли около 500 человек.

Как уточнил врио главы области Евгений Балицкий, вглубь региона временно вывезут жителей 18 прифронтовых населённых пунктов Запорожской области. В их числе Васильевка, Каменка-Днепровская, Энергодар, Пологи.

Председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что ВСУ активизировались на линии фронта в Запорожской области. По его данным, кратно выросло количество гранатомётных обстрелов. Он также считает, что украинское контрнаступление неизбежно. Глава движения также заявил, что Вооружённые силы России в Запорожской области находятся в полной боевой готовности, в регионе подготовили несколько линий глубоко эшелонированной обороны.

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