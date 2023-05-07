Лондон, 7 мая, 2023, 16:54 — ИА Регнум. Украине следует начинать контрнаступление лишь тогда, когда она будет полностью к нему готова, заявил чешский президент Пётр Павел в ходе визита в Лондон, написала 7 мая The Guardian

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Павел

Как сообщает издание, Павел заявил в Киеве на встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и главой правительства Денисом Шмыгалем, что момент неожиданности упущен.

«Видимо, у них ещё есть ощущение, что у них нет всего, чтобы успешно начать операцию». Он отметил, что на Западе «у кого-то может возникнуть соблазн подтолкнуть их к демонстрации каких-то результатов», — заявил Павел, комментируя разговор с украинскими коллегами.

Однако нужно хорошо подготовиться и только тогда наступать, уверен президент.

«Другого шанса не будет, по крайней мере в этом году», — подчеркнул Павел.

По его прогнозу, Украине неизбежно придётся столкнуться с «ужасными потерями», независимо от численности ВСУ, и она не может допустить провала штурма.

«Потому что это чрезвычайно затратно с точки зрения оснащения личного состава, логистики боеприпасов, финансирования топлива. Это будет просто один шанс в этом году, поэтому он должен быть успешным», — сказал чешский политик.

Он добавил, что возможности Киева существенно расширяются в связи с решением ЕС закупать для Украины боеприпасы.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, на встрече Павел подарил Зеленскому пистолет CZ 75. Переговоры в Киеве состоялись в конце апреля. Также в Киев прибыла президент Словакии Зузана Чапутова. Состоялась также встреча со Шмыгалем.