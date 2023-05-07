Хмельницкий, Украина, 7 мая, 2023, 16:57 — ИА Регнум. Рейдеры 6 мая попытались захватить храм Украинской православной церкви (УПЦ) в селе Митинцы Хмельницкой области. Об этом сообщила пресс-служба Хмельницкой епархии в Facebook (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Иван Шилов ИА REGNUM Церковь. Украина

«Рейдеры, сорвав замок на воротах, ворвались на территорию храма, где в это время верующие УПЦ молились», — сообщили в епархии.

Ворвавшиеся стали оскорблять прихожан, вели себя агрессивно. Один из захватчиков перерезал шнур колокола, в который звонил десятилетний сын настоятеля храма.

Прихожане смогли отстоять храм. В епархии отметили, что действия ворвавшихся подпадают под уголовное правонарушение по статье «препятствование совершению религиозного обряда».

Сообщения о нападках на святыни УПЦ и верующих в последнее время регулярно поступают с Украины. Полиция не пресекает агрессивные действия. 6 мая группа лиц пыталась захватить храм Архистратига Михаила в Боярке под Киевом, применив слезоточивый газ.

Также 6 мая на одном из КПП в Киевской области задержали митрополита Антония, отправившегося в один из монастырей проводить службу. Сотрудники полиции тщательно обыскали его и держали на КПП, объяснив это тем, что священнослужителя внесли на сайт «Миротворец». Впоследствии его отпустили.