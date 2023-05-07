Эстония вдвое увеличила предел численности Сил обороны военного времени

Таллин, , 16:26 — REGNUM Власти Эстонии почти в два раза повысили верхний предел численности Сил обороны военного времени на случай мобилизации. Об этом в воскресенье, 7 мая, сообщили в министерстве обороны страны.

Военнослужащие Эстонии © Sergei Stepanov/Zuma\TASS

«Согласно решению правительства, личный состав Сил обороны в условиях военного времени увеличится с нынешних 26 700 до 43 700 военнослужащих», — сообщили в оборонном ведомстве страны.

В Минобороны также подчеркнули, что личный состав Сил обороны военного времени могут созвать только после объявления мобилизации.

Как передавало ИА REGNUM, глава Министерства обороны Эстонии Ханно Певкур предложил увеличить численность Сил обороны военного времени страны. По его словам, численность указанных сил может быть увеличена почти в два раза с 26 700 человек.