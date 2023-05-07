Москва, 7 мая, 2023, 16:25 — ИА Регнум. Фото одного из украинских беспилотников, которыми пытались атаковать Крым, опубликовал 7 мая Telegram-канал SHOT.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

Согласно информации источника, средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) в ночь на 7 мая удалось отразить нападение беспилотника.

«Это китайский Mugin-5 Pro. БПЛА может нести полезную нагрузку весом до 25 килограммов. Максимальное время полета — 7 часов», — говорится в сообщении.

Губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил 7 мая о попытке атаки на Крым более десяти дронов. По его словам, средствами противовоздушной обороны (ПВО) и радиоэлектронной борьбы (РЭБ) удалось отразить нападение. Один из дронов упал в лесу, а еще два беспилотника были сбиты над морем.

По данным Минобороны России, средствами ПВО ночью обнаружили и уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Чёрным морем. Все беспилотные летательные аппараты (БПЛА) уничтожили огнём зенитных ракетных комплексов или же они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы.