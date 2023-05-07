Париж, , 16:20 — REGNUM Футбольный клуб «Монако» одержал победу над французским «Анже» в матче 34-го тура чемпионата Франции. Встреча, состоявшаяся на стадионе «Раймон Копа», закончилась со счётом 2:1. Об этом 7 мая сообщил «Чемпионат».

Александр Головин © Алексей Даничев/РИА Новости

Одержать победу над французами помог гол российского полузащитника Александра Головина. В концовке первого тайма он провёл удар в девятку из-за пределов штрафной площади. На 60-й минуте Мирон Боадю удвоил преимущество монегасков. Вскоре Абдалла Сима отыграл один мяч.

«Монако» после 34 туров с 64 очками занимает четвёртое место в чемпионате Франции. «Анже» имеет в активе 14 очков и находится на последней, 20-й позиции.

Как сообщало ИА REGNUM, атакующий полузащитник сборной России Александр Головин, выступающий за французский футбольный клуб «Монако», стал самым дорогим российским футболистом по версии портала Transfermarkt, оценившего его в 25 млн евро.

В текущем сезоне Головин, сумев избежать тяжёлых травм, сыграл в 29 матчах чемпионата Франции, в которых отметился семью забитыми мячами и семью результативными передачами. Россиянин входит в тройку самых результативных игроков «Монако» в этом сезоне и в семёрку лучших ассистентов Лиги 1 2022/23.

В середине апреля футболист установил личный рекорд по голам за один сезон в составе «Монако». Мяч в ворота «Лорьяна» (3:1) стал для российского полузащитника седьмым в текущем сезоне (2022/23) во всех турнирах. Прежнее достижение было установлено в сезоне 2020/21, когда он забил пять голов в Лиге 1 и один — в Кубке Франции.

Читайте ранее в этом сюжете: Гол Головина помог «Монако» победить «Лорьян» в матче чемпионата Франции