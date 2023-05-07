Дочь актёра из «Убойной силы» Тютрюмова назвала причиной его смерти воспаление внутренних органов

Санкт-Петербург, , 16:09 — REGNUM Дочь актёра Александра Тютрюмова в беседе с «Пятым каналом» подтвердила его смерть и уточнила причину.

Актер Александр Тютрюмов © Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Она рассказала журналистам, что актёр скончался в результате воспалительного процесса внутренних органов.

«Тютрюмов не болел. Накануне несчастья он пожаловался на резкую боль. Врачи не смогли спасти его», — рассказала дочь актёра.

Актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался 7 мая в Санкт-Петербурге. Ему было 64 года. Позже в СМИ прошла информация, что заслуженный артист России скончался от панкреатита.

Тютрюмов родился в 1959 году в Подпорожье в Ленинградской области. Учился во ВГИКе. В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».