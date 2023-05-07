Экс-советник Кучмы Соскин призвал Зеленского подать в отставку, пока не начались протесты

Киев, , 16:08 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский неспособен управлять страной в условиях конфликта, а потому ему стоит уйти в отставку. Об этом 7 мая заявил экс-советник бывшего главы государства Леонида Кучмы Олег Соскин в YouTube-канале.

Владимир Зеленский Иван Шилов (с) ИА REGNUM

«Зеленский уже не дотягивает до быстроты развития ситуации <…> Видно, что он не может выполнять те задачи, которые стоят перед Украиной», — сказал Соскин.

Он уточнил, что сейчас Украина попала в тяжёлое экономическое положение, и её существование практически полностью зависит от финансовых вливаний из-за рубежа.

Также бывший советник подчеркнул, что когда президент страны не может справляться со своими обязанностями, ему лучше уйти в отставку, так как в обратном случае, по его мнению, на Украине могут начаться массовые протесты против действующих властей.

«Зеленский висит на волоске, если не будет контрнаступления, то он уже будет не нужен», — добавил Соскин.

При этом он добавил, что киевские власти не пытались избежать обострения кризиса, и из-за политики Зеленского Украина потеряла новые территории и произошёл отток населения в Европу и Россию.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая экс-аналитик ЦРУ Реймонд Макговерн заявил, что Зеленский лжёт, когда заявляет о том, что Киев якобы не наносит удары по территории России. Он уточнил, что в этом случае речь не только о Донецке и Луганске, которые Киев продолжает считать своими, но и о других российских территориях.