Киев, 7 мая, 2023, 16:07 — ИА Регнум. Колонна Вооружённых сил Украины из американских боевых машин пехоты (БМП) Bradley, движущихся к линии фронта, попала на видео. Ролик опубликовал Telegram-канал «Военкоры Русской Весны».

Nicolas Armer/Global Look Press Американская БМП Bradley

На кадрах как минимум десять боевых машин пехоты. Эта техника закреплена за 47-й механизированной бригадой Вооружённых сил Украины (ВСУ).

Военкоры также обратили внимание на новый тактический знак, нанесённый на одну из бронемашин, ― стрелку.

«ВСУ активно готовят бронетехнику НАТО к контрнаступлению», ― говорится в сообщении канала.

Как сообщало ИА REGNUM, о переброске украинским командованием в зону боевых действий подразделения 47-й отдельной механизированной бригады, которую с начала 2023 года начали оснащать бронетехникой американского производства, в частности американскими БМП M2 Bradley, сообщило «Военное обозрение». Военкоры заявили, что именно эта бригада вместе с 82-й отдельной десантно-штурмовой бригадой, получившей БМП Marder немецкого производства, составят основу ударной группировки украинских войск в предстоящем контрнаступлении ВСУ.

Днём ранее, 6 мая, председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что украинские войска перебросили бронетехнику на линию фронта в Запорожскую область. По его словам, основная её часть спрятана в подземных овощехранилищах в Ореховском и Гуляйпольском районах, которые находятся на части Запорожской области, подконтрольной Киеву. Кроме того, украинская армия разместила на передовой группировку войск численностью в несколько тысяч человек.