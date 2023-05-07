Тюмень, , 16:06 — REGNUM Режим чрезвычайной ситуации введён из-за пожаров на территории Тюменской области, заявил 7 мая глава региона Александр Моор в своём Telegram-канале.

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«С учётом складывающейся обстановки мною принято решение с сегодняшнего дня ввести режим чрезвычайно ситуации по всей территории Тюменской области», — заявил Моор.

Он пояснил, что в регионе в последние дни сложилась очень тяжёлая обстановка из-за пожаров. Новые очаги ландшафтных, в том числе лесных пожаров возникают ежедневно.

Глава региона отметил, что усугубляет ситуацию жаркая сухая погода с сильным ветром: шквалистые порывы разносят огонь на сотни метров «буквально за считанные секунды». Пожары часто перекидываются на жилой сектор.

Руководство усиленно работает над решением этой проблемы, заверил Моор. Сотрудники противопожарных служб, в том числе привлечённые из других регионов, работают на износ, отметил губернатор и призвал жителей региона не разводить костры, соблюдать меры противопожарной безопасности.

Сообщения о масштабных лесных пожарах поступили также из Курганской и Свердловской областей. 4 мая руководитель Рослесхоза Иван Советников назвал семь регионов, которые оказались не готовы к пожароопасному сезону: Алтай, Бурятия, Забайкальский край, Карелия, Магаданская область, Марий Эл и Чукотка.

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