Административный суд Берлина отменил запрет на демонстрацию российского флага в День Победы

Берлин, , 15:48 — REGNUM Административный суд Берлина отменил введённый ранее запрет на демонстрацию флага России на мемориалах 8 и 9 мая. Об этом сообщила радиостанция RBB, ссылаясь на данные полиции.

Флаг России © Elena Mayorova/Global Look Press

Он также сообщил, что полиция не хочет с этим мириться и подала жалобу в Высший административный суд на это решение. Против демонстрации украинских флагов правоохранители не возражают.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 мая в полиции Берлина заявил о запрете демонстрации российских и украинских флагов у советских мемориалов в дни празднования победы над фашистской Германией 8 и 9 мая. На следующий день административный суд немецкой столицы отменил запрет по флагу Украины.

Посол России в Берлине Сергей Нечаев назвал аморальным и недопустимым запрет на демонстрацию российских государственных символов. Он напомнил, что советский народ освободил Европу от нацистов и за это заплатил 27 миллионами жизней.