Вашингтон, 7 мая, 2023, 15:45 — ИА Регнум. Возможное контрнаступление Вооружённых сил Украины (ВСУ) может подготовить почву для переговоров с Россией, сообщила газета Wall Street Journal.

Иван Шилов ИА REGNUM Контрнаступление ВСУ

Ссылаясь на западных чиновников, журналисты газеты отмечают, что российско-украинские переговоры могут пройти до конца года. Кроме того, на Западе уже не так скептически относятся к помощи Китая в привлечении сторон к диалогу.

«Китай может помочь привлечь Россию за стол переговоров», — считают западные чиновники.

В статье также говорится, что в совете нацбезопасности США выступают за переговоры России и Украины, в то время как в Госдепартаменте и ЦРУ хотят посмотреть на контрнаступление ВСУ. Чиновники из Франции и Германии говорят, что Белый дом попытается содействовать переговорам после ожидаемых успехов украинского контрнаступления.

Как сообщало 4 мая ИА REGNUM, ВСУ сосредоточили свои войска на передовой в Запорожской области для начала планируемого контрнаступления. Такой информацией поделился председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов. Российские войска располагают данными о планах украинских военных.

Американский правозащитник Аджаму Барака ранее в своих соцсетях поделился мнением, что украинский конфликт почти завершён. Он отметил, что все, кроме американцев, знают, что контрнаступление ВСУ обречено на поражение.

Также 1 мая бывший офицер разведки морской пехоты США Скотт Риттер выразил мнение о том, что украинское контрнаступление будет тяжелым для Киева на фоне уже наблюдаемых серьёзных потерь среди бойцов ВСУ на фронте.