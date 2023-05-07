Прощание с актёром из «Убойной силы» Тютрюмовым пройдёт 10 мая в Санкт-Петербурге

Санкт-Петербург, , 15:42 — REGNUM В Санкт-Петербурге 10 мая состоится прощание с известным актёром Александром Тютрюмовым. Церемония пройдёт в кинотеатре «Родина» на Караванной, 12. Об этом сообщили в киностудии «Ленфильм», где артист работал с 1995 года.

Актер Александр Тютрюмов © Валерий Матыцин/ТАСС

«Прощание пройдёт 10 мая с 10:00 до 12:00 в кинотеатре «Родина». Отпевание пройдёт после, в Храме Рождества Христова на Песках», ― говорится в сообщении киностудии в Telegram-канале.

Как сообщало ИА REGNUM актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге 7 мая. Ему было 64 года. Артисту стало плохо накануне. Он пожаловался на резкую боль. В больнице, куда его госпитализировали, врачи несколько часов боролись за его жизнь, но спасти не смогли.

Причиной смерти стало воспаление внутренних органов. По данным «Невских новостей», Тютрюмов скончался от панкреатита.

В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности». Также он снимался в «Особенностях национальной охоты», «Подкидыше», «Меченосце», новой «Иронии судьбы», фильмах «Цветы календулы» и «Нахимовцы».