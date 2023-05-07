Рим, , 15:37 — REGNUM По десяткам городов Италии 7 мая прошла «Эстафета во имя человечества», участники которой выступили за мир и призвал не поставлять оружие на Украину. Об этом сообщил ТАСС.

Италия Иван Шилов © ИА REGNUM

По данным организаторов, в акции приняли участие более 4 тыс. человек. Они преодолели от одного до трёх километров. Многие жители выходили поддержать эстафету, устраивая стихийные шествия.

Участники акции призвали к прекращению огня и переговорам. Они требовали от властей отказаться от поддержки «военного конфликта, который выгоден только США».

«Мы это делаем во имя мира, делаем для этого то, что можем, — демонстрируем общественное мнение. И надеемся, что оно будет услышано. В том числе мы хотим, чтобы Италия вышла из любой деятельности, которая ведёт к продолжению конфликта», — сказал изданию журналист Микеле Санторо.

Он сообщил, что участники акции выступают против наращивания производства вооружений и призывают мировых лидеров организовать переговоры президента России Владимира Путина и украинского лидера Владимира Зеленского.

Как сообщало ИА REGNUM, госсекретарь США Энтони Блинкен в марте заявил, что Вашингтон против любого мирного плана и прекращения огня, пока Россия не отступит из новых регионов. В противном случае это будет закреплением успехов Москвы.

Глава МИД Сергей Лавров также в марте отметил, что России в сложившейся ситуации нужно рассчитывать только на себя и на «тех союзников, которые останутся стоять рядом с нами. Вера в благосклонность западных партнёров оказалась иллюзией, которая теперь разрушилась, подчеркнул министр.