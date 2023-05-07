Вашингтон, 7 мая, 2023, 15:32 — ИА Регнум. В случае, если Соединённые Штаты перестанут давать деньги Киеву, конфликт на Украине завершится. Такое мнение 7 мая высказала бывший кандидат в губернаторы штата Аризона, американский политик Кари Лейк, её слова привело издание Newsweek.

Иван Шилов ИА REGNUM Украина

«Я считаю, что Америка должна перестать выделять деньги на этот конфликт и свести вместе [президента Украины Владимира] Зеленского и [президента России Владимира] Путина. <…> Усадите их за стол и скажите: придите к миру, он нам нужен», — сказала она.

Американский политик добавила, что мира требуют матери, которые боятся за своих детей.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, 7 мая, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо заявил, что новый пакет санкций против России может привести Евросоюз к конфликту со всем остальным миром. Также он призвал остановить «это безумие».