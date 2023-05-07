Очевидец рассказал о первых минутах после взрыва автомобиля Прилепина

Нижний Новгород, , 15:32 — REGNUM Жители посёлка Пионерский первыми пришли на помощь после подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, случившегося утром 6 мая. Как сообщил Telegram-канал «112», быстрее других на месте взрыва оказались местные рыбак и медсестра.

Сотрудник Следственного комитета РФ работает на месте подрыва автомобиля в Нижегородской области, в котором передвигался Захар Прилепин © Следственный комитет РФ/РИА Новости

Мужчина рассказал, что взрывную волну почувствовали все рыбаки на озере. Он отправился искать её источник в лес. Когда он пришёл к месту взрыва, писателя уже вытащили из машины.

«Одна нога у него была нормальная, а другая волочилась и как будто на ниточке висит какой-то», — рассказал рыбак.

Оказавшиеся на месте покушения жители Пионерского позвали на помощь медсестру. Она сразу же вколола Прилепину обезболивающее, что помогло ему дождаться скорой помощи, которая приехала только через 2,5 часа.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, автомобиль Прилепина 6 мая подорвали под Нижним Новгородом, в посёлке Пионерский. По предварительным данным, мощность СВУ составила более двух килограммов в тротиловом эквиваленте. Машину взрывом разорвало пополам. Писатель получил ранения обеих ног, его водитель погиб на месте.

По горячим следам полиция задержала мужчину, подозреваемого в причастности к подрыву. Он признался, что его завербовала украинская спецслужба несколько лет назад. В СБУ причастность к теракту не стали ни подтверждать, ни опровергать. Прилепину провели операцию, он находится в сознании, чувствует себя хорошо и передал привет родственникам.