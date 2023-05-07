Молдавия, 7 мая, 2023, 15:22 — ИА Регнум. Многотысячная толпа протестующих 7 мая собралась у здания парламента Молдавии. Акция протеста организована оппозиционной партией «Шор».

Партия Социалистов Республики Молдова Протесты в Кишиневе

Участники акции потребовали от руководства Молдавии подать в отставку. В партии заявили, что митинг должен был собрать намного больше людей, но 25 тысяч протестующих силовики просто не пустили, заблокировав движение автобусов.

Как рассказал депутат законодательного собрания молдавской столицы Юрий Кузнецов, жители Молдавии в отчаянии: они не видят никакого просвета, а власти — путей выхода из кризиса.

«Режим президентки Майи Санду исчерпал себя, экономический кризис в стране только сильнее углубился, а людей кормят байками про Евросоюз», — процитировали Кузнецова РИА Новости.

Силовики уже задержали десятки человек под предлогом «подозрительного поведения». По словам Кузнецова, всё это не что иное, как произвол власти, ведь людям не дают выразить своё возмущение. Власти боятся оппозиции и не хотят говорить с ней и с народом, игнорируют требования людей компенсировать затраты на отопление.

«Мы требуем отставки президента, премьера, роспуска парламента и проведения досрочных выборов. Только так и никаких компромиссов», — резюмировал политик.

Протесты в Молдавии вызвал экономический кризис. По мнению оппозиции, Санду и её команда не в состоянии решить энергетические и экономические проблемы страны, отказывается от переговоров с Москвой о более выгодных ценах на газ.