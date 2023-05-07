Москва, 7 мая, 2023, 15:10 — ИА Регнум. Неизвестные сообщили об угрозе взрыва в московском торговом центре «Кунцево плаза», который находится в западной части столицы. Об этом 7 мая сообщили в экстренных службах.

Артем Геодакян/ТАСС Кунцево Плаза

«Поступило анонимное сообщение об угрозе взрыва торгового центра «Кунцево плаза» на Ярцевской улице, 19», — процитировал представителя экстренных служб ТАСС.

Уточняется, что сейчас в ТЦ ищут взрывоопасные предметы и взрывчатые вещества. Данных об эвакуации не поступало.

Как передавало ИА REGNUM, 30 апреля в Москве правоохранительные органы эвакуировали посетителей и сотрудников Третьяковской галереи после сообщения о минировании. После этого была проведена проверка здания и прилегающей территории на наличие взрывоопасных предметов.