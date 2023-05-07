Донецк, 7 мая, 2023, 15:07 — ИА Регнум. Мирный житель в Петровском районе Донецка погиб не из-за обстрела, уточнил в Telegram-канале мэр города Алексей Кулемзин.

Виталий Аньков/РИА Новости Граната в руке

«Мужчина, погибший в Петровском районе, получил ранения, несовместимые с жизнью, в результате неосторожного обращения с гранатой», — говорится в сообщении.

Ранее в тот же день мэр Донецка сообщил о гибели в результате обстрела со стороны ВСУ мужчины 1950 года рождения. Мирный житель погиб в Петровском районе в частном доме на улице Кировоградской.