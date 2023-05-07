Донецк, 7 мая, 2023, 15:02 — ИА Регнум. В зоне проведения спецоперации российские подразделения ликвидировали заместителя командира 91-го противотанкового дивизиона Вооружённых сил Украины (ВСУ). Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны».

Иван Шилов ИА REGNUM ВС России

«Армией России уничтожен обладатель украинского «Железного креста» ― замкомандира 91-й противотанкового дивизиона ВСУ», ― говорится в сообщении.

Военкоры уточнили, что капитана Бондаренко с позывным Феникс ликвидировали в боях у села Новосёлка Волновахского района Донецкой Народной Республики.

Как сообщало ИА REGNUM, 2 мая на территории Донецкой Народной Республики ликвидировали полковника Службы безопасности Украины (СБУ) Михаила Ярцева. Обстоятельства его гибели неизвестны. Но её подтвердили в украинских органах власти, в частности, на веб-странице села Нерубайского в Одесской области.

Несколько дней спустя в ходе боёв в Артёмовске ликвидировали командира мехбригады ВСУ Александра Немашкало. Его уничтожили вместе с бронетехникой.