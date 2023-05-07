Мелитополь, 7 мая, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные пресекли деятельность украинской диверсионно-разведывательной группы (ДРГ) в Запорожской области. Об этом в ходе брифинга 7 мая заявил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM Армия России

«В районе населенного пункта Левадное Запорожской области пресечены действия украинской диверсионно-разведывательной группы», — говорится в сообщении Минобороны.

По данным ведомства, за сутки на этих направлениях российские войска уничтожили до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30.

Кроме того, в районе населенного пункта Максимильяновка (ДНР) российские военные уничтожили радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы американского производства AN/TPQ-36.

Также 7 мая начальник пресс-центра «Запад» Сергей Зыбинский сообщил о пресечении двух попыток ВСУ провести ротацию в Харьковской области. По его словам, на купянском направлении российские военные уничтожили три диверсионно-разведывательные группы противника.