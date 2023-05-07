Донецк, 7 мая, 2023, 14:54 — ИА Регнум. Подразделения Вооружённых сил России за последние сутки на временно оккупированной территории ДНР уничтожили две радиолокационные станции (РЛС) контрбатарейной борьбы, произведённые в США. Об этом 7 мая сообщил на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

(сс) US Air Force Американская РЛС AN TPQ-36

«В районах населённых пунктов Новгородское и Артёмово Донецкой Народной Республики уничтожены две радиолокационные станции контрбатарейной борьбы производства США», — сказал он.

Также Конашенков сообщил, что за сутки под Донецком российские бойцы уничтожили более 340 военнослужащих ВСУ и прибывших из других стран наёмников, две бронемашины, восемь автомобилей и гаубицу Д-20.

Наиболее интенсивные бои продолжаются в Артёмовске. Штурмовые отряды продолжают наступать. По данным Минобороны, за последние сутки российские бойцы заняли ещё два квартала.