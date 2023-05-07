Херсон, , 14:55 — REGNUM Российские военные нанесли удар по двум командным пунктам ВСУ на херсонском направлении, сообщил на брифинге 7 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

СВО Иван Шилов © ИА REGNUM

В районе Авдеевки в ДНР в ходе спецоперации российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

В Херсонской области российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту Центра сил специальных операций ВСУ «Юг» на острове Великий.

На херсонском направлении российские военные уничтожили узел связи подразделения ВСУ в селе Серебрянка (ДНР) и пункт управления 124-й бригады ВСУ в районе оккупированного Украиной Херсона.