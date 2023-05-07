Херсон, 7 мая, 2023, 14:55 — ИА Регнум. Российские военные нанесли удар по двум командным пунктам ВСУ на херсонском направлении, сообщил на брифинге 7 мая официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.

Иван Шилов ИА REGNUM СВО

В районе Авдеевки в ДНР в ходе спецоперации российские войска поразили командно-наблюдательный пункт батальона 110-й механизированной бригады ВСУ.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3803885" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe>

В Херсонской области российские военные нанесли удар по командно-наблюдательному пункту Центра сил специальных операций ВСУ «Юг» на острове Великий.

На херсонском направлении российские военные уничтожили узел связи подразделения ВСУ в селе Серебрянка (ДНР) и пункт управления 124-й бригады ВСУ в районе оккупированного Украиной Херсона.