Якутск, , 18:37 — REGNUM В Якутии сегодня, 7 мая, стартовала Всероссийская молодежная патриотическая акция «Свеча Победы», посвященная 78-летию Победы в Великой Отечественной войне. Около 10 тысяч участников собрались перед главной столичной стелой площади Победы, почтили минутой молчания память павших героев и выложили свечами слово «Помним», передает корреспондент ИА REGNUM.

Ветеран Валентина Васильевна Ефремова из Якутии Андрей Сорокин

«Отрадно видеть, что с каждым годом тысячи горожан приходят на эту площадь, чтобы сказать: «Мы помним о героизме наших дедов, которые ценой своей жизни подарили нам жизнь». И сегодня, когда фашизм снова наступает на нашу страну, мы должны сплотиться. Наше дело правое, и победа будет за нами! С этими словами шли в бой наши предки, и сегодня повторяем мы. Я уверен, что победа точно будет за нами», — отметил руководитель администрации главы и правительства республики Георгий Михайлов.

«Свеча Победы»: якутяне выложили из горящих свечей слово «ПОМНИМ» Андрей Сорокин

Заместитель председателя Государственного собрания (Ил Тумэн) Антонина Григорьева обратила внимание собравшихся на историческую важность Победы и опасность попыток ее интерпретировать. «Поэтому так важно сохранять память о том, что именно многонациональный народ России, наши солдаты внесли решающий вклад в разгром фашизма и милитаристской Японии», — сказала она.

В Якутске провели патриотическую акцию «Свеча Победы» Андрей Сорокин

От имени тех, кто сегодня защищает нашу Родину от неонацистов, собравшихся поприветствовал участник специальной военной операции, боец республиканского добровольческого отряда «Боотур», сотрудник управления окружной администрации Якутска Эрсан Андреев. Он вспомнил, как в детстве в школу приходили ветераны Великой Отечественной войны. «Они говорили нам, что историю делают отважные, и желали нам, чтобы наше поколение не знало значения слова «война», — сказал он. — Мы, молодое поколение, взяли на себя ответственность за будущее нашей страны. Наше общее дело — не дать забыть о погибших солдатах, чтобы наши дети и дети наших детей свято хранили память о Великой Отечественной войне. Сегодня нацизм, как чума, снова вылез из своей норы, и мы не имеем права дать этой заразе обесценить подвиг наших предков».

Участники акции «Свеча Победы» в Якутске Андрей Сорокин

Также на территории региона проходит ежегодная акция «Поём двором», в рамках которой поздравления со светлым праздником принимают ветераны Великой Отечественной войны. Артисты, общественники и жители города Якутска уже поздравили Сергея Степановича Прихожана, Петра Константиновича Яковлева, Кирилла Егоровича Павлова, Валентину Васильевну Ефремову, Наума Трифоновича Слепцова, Мартына Герасимовича Григорьева, Романа Тихоновича Николаева. Каждый из них прошел свою героическую дорогу войны, восстанавливал страну от разрухи, работая в разных отраслях экономики.

Наум Трифонович Слепцов был призван в действующую армию в 1945 году, и после двух месяцев обучения был брошен со своей частью на штурм города-крепости Хайлар, которая считалась неприступной. Во время этой битвы Наум Трифонович дважды отбивал со своим пулемётом атаки японцев и был награжден боевым знаком «Отличный пулемётчик». Домой из армии вернулся в 1950 году. Праздничная акция прошла и во дворе дома по ул. Петра Алексеева, 21/3 в Якутске, где проживает ветеран Великой Отечественной войны Валентина Ефремова и ветераны тыла.

Валентина Васильевна Ефремова в годы Великой Отечественной войны рыла противотанковые рвы под Москвой, потом записалась на курсы санитарных дружинниц, спасала жизни солдат в полевых госпиталях, прошла всю войну. Награждена орденом Отечественной войны II степени, медалями «За боевые заслуги», «Дочери Отчизны», «За освобождение Белоруссии», «За победу над Германией», «За патриотическое воспитание среди молодежи», знаками «Отличник санитарной службы», «За вклад в развитие Республики Саха (Якутия)», «Гражданская доблесть», юбилейной медалью города Якутска «75 лет Победы». Валентина Васильевна является одним из первых и почетных членов знаменитого клуба фронтовых подруг «Катюша», который вносит большой вклад в воспитание патриотизма у молодых поколений якутян.

«Милые мои, я так рада, что прошла такая акция. Она не для меня, она для следующих поколений, которые будут знать, как жили мы и почему воевали. Сейчас идет специальная военная операция, чтобы мир не знал фашизма. Я молюсь за всех военнослужащих и за вас, мои родные», — сказала ветеран.

Роман Тихонович Николаев родился и вырос в Нюрбинском районе Якутской АССР. На фронт ушёл 19-летним юношей в 1944 году. Он участвовал в боях с Японией, командовал стрелковым отделением, а также как командир среднего звена организовывал тыловое обеспечение. После войны Роман Николаев вернулся в Якутию, где работал строителем на многих объектах столицы республики. Затем он окончил школу киномехаников и долгое время проработал в селе Харыялах Оленёкского района. Вместе с супругой Евдокией Прокопьевной они живут уже 65 лет, у них родилось четверо детей, растут внуки и правнуки.

Во всех дворах домов, где живут ветераны Великой Отечественной войны, выступали артисты Театра эстрады и ансамбля «Туймаада». Они исполнили песни «Темная ночь», «Туруйалар», «Смуглянка», «Синий платочек», «День Победы», «Ехал я из Берлина», «Майский вальс», «Долгунча», «Хайыhар», «На безымянной высоте» и другие. В концертах также принимают участие самодеятельные артисты, учащиеся школ.

Также участниками патриотической акции стали соседи ветеранов, представители министерства по делам молодежи и социальным коммуникациям, совета ветеранов, городских управ.

Как сообщало ИА REGNUM, в годы Великой Отечественной войны на фронт были призваны более 62 тысяч якутян. Свыше 38 тысяч из них отдали свою жизнь за освобождение мира от нацизма.

В настоящее время в Республике Саха (Якутия) проживают 16 участников Великой Отечественной войны, 13 человек, переживших блокаду Ленинграда, 12 бывших несовершеннолетних узников и 2178 ветеранов тыла. Ни один из них не останется без внимания. Огромный труд в Победу внесли труженики тыла республики. Два города Якутии, Алдан и Якутск, за трудовой подвиг удостоены высокого звания «Город трудовой доблести».