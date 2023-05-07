ВС России поразили пункт управления и узел связи мобильных бригад ВСУ
Херсон, 7 мая 2023, 14:42 — REGNUM Российские военные в ходе спецоперации нанесли удары по пункту управления и узлу связи бригад ВСУ на херсонском направлении, заявил 7 мая на брифинге официальный представитель Минобороны Игорь Конашенков.
Он сообщил, что российские военные нанесли удар по пункту управления 124-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Херсона.
«В районе населённого пункта Серебрянка Донецкой Народной Республики уничтожен узел связи 81-й аэромобильной бригады ВСУ», — сказал Конашенков.
Конашенков заявил 7 мая, что в районе города Артёмовска (ДНР) российские штурмовые отряды продолжают наступать, они за сутки освободили от ВСУ один северо-западный и один западный городской квартал.