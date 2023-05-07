* — организация, деятельность которой запрещена в РФ

МО РФ: российские войска уничтожили склад «Правого сектора»* в Харьковской области

Москва, , 14:50 — REGNUM В Министерстве обороны России сообщили об уничтожении склада «Правого сектора»* (террористическая организация, запрещённая на территории России) на купянском направлении. Он располагался в районе населённого пункта Липцы в Харьковской области.

Артиллерия армии России Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Как сообщил на брифинге представитель Минобороны Игорь Конашенков, на этом направлении российские войска также ликвидировали подразделения ВСУ в районах Табаевки, Тимковки, Першотравневого, Новомлынска и Двуречной. В общей сложности на купянском направлении ВСУ потеряли более 85 военных, одну бронемашину, два автомобиля и одну гаубицу Д-30.

Также на краснолиманском направлении удары российской авиации и артиллерии поразили противника в районах Терн, Ямполовки, Ямполя и Григоровки в Донецкой Народной Республике и Червоной Дибровы и Невского в ЛНР. Всего за сутки российские войска уничтожили до 75 военнослужащих ВСУ, три бронемашины, два автомобиля, одну установку «Акация» и гаубицу Д-20.

Как сообщило ИА REGNUM, силы ПВО уничтожили 22 беспилотника ВСУ над Чёрным морем. По данным Минобороны, в общей сложности с начала спецоперации российские средства ПВО уничтожили свыше 4000 украинских беспилотников.