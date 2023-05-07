Российские войска уничтожили более 340 украинских военных на донецком направлении

Донецк, , 14:38 — REGNUM Подразделения Вооружённых сил России за прошедшие сутки уничтожили на донецком направлении более 340 украинских военнослужащих и иностранных наёмников. Об этом сообщил официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков на брифинге 7 мая.

Самоходные артиллерийские установки (САУ) «Мста-С» на боевой позиции © РИА Новости

Также за прошедшие сутки на данном направлении Вооруженные силы Украины также потеряли две боевые бронированные машины (ББМ), восемь пикапов и одну 152-миллиметровую гаубицу Д-20.

Кроме того, подразделения ВС России уничтожили две американские радиолокационные станции контрбатарейной борьбы в районах Новгородского и Артёмово в ДНР.

Ранее ИА REGNUM сообщало, что российский барражирующий боеприпас «Ланцет» уничтожил в зоне специальной военной операции американский зенитно-ракетный комплекс Avenger, который министерство обороны Соединённых Штатов Америки предоставило Вооружённым силам Украины в рамках недавнего пакета военной помощи. По словам начальника пресс-центра группировки «Восток» Александра Гордеева, объект уничтожили в районе Водяного ДНР.