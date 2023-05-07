Минобороны: российские войска уничтожили до 95 военных ВСУ на трёх направлениях в зоне спецоперации

Москва, , 14:34 — REGNUM Российские войска за прошедшие сутки уничтожили на южнодонецком, запорожском и херсонском направлениях в общей сложности до 95 военных украинской армии. Об этом 7 мая рассказал на брифинге официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков.

Военнослужащий артиллерийского расчета самоходной артиллерийской установки (САУ) «Мста-С» на боевой позиции © РИА Новости

Как указал военный, на южнодонецком и запорожском направлениях авиация, артиллерия и тяжёлые огнемётные системы российской группировки войск «Восток» нанесли поражение подразделениям противника возле Угледара, Павловки и Никольского в ДНР, а также у Дорожнянки в Запорожской области.

«За сутки на данных направлениях уничтожено до 55 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, один автомобиль, а также гаубицы «Мста-Б» и Д-30», — сказал он.

У Максимильяновки в ДНР была также уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-36.

«На херсонском направлении в результате огневого поражения за сутки уничтожено до 40 украинских военнослужащих и пять автомобилей», — добавил военный.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Конашенков заявил о продолжении наступления и освобождении двух кварталов в Артёмовске. Авиация за сутки в этом районе произвела четыре самолёто-вылета, а артиллерия выполнила 64 огневые задачи.