Сыгравший в «Убойной силе» актёр Александр Тютрюмов скончался на 65-м году жизни от панкреатита

Санкт-Петербург, , 14:25 — REGNUM Стала известна причина смерти актёра Александра Тютрюмова, сообщил 7 мая источник Невских новостей.

«Заслуженный артист России скончался от панкреатита», — сообщил редакции осведомлённый источник.

Актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге 7 мая. Ему было 64 года.

Тютрюмов родился в 1959 году в Подпорожье в Ленинградской области. Учился во ВГИКе. В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».