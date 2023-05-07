Санкт-Петербург, 7 мая, 2023, 14:25 — ИА Регнум. Стала известна причина смерти актёра Александра Тютрюмова, сообщил 7 мая источник Невских новостей.

Екатерина Чеснокова/РИА Новости Александр Тютрюмов

«Заслуженный артист России скончался от панкреатита», — сообщил редакции осведомлённый источник.

Позже в беседе с «Пятым каналом» дочь актёра рассказала, что её отец скончался в результате воспалительного процесса внутренних органов.

Актёр и режиссёр Александр Тютрюмов скончался в Санкт-Петербурге 7 мая. Ему было 64 года.

Тютрюмов родился в 1959 году в Подпорожье в Ленинградской области. Учился во ВГИКе. В карьере актёра около 90 фильмов и сериалов, самые известные из которых «Бандитский Петербург», «Мастер и Маргарита», «Крот», «Улицы разбитых фонарей» и «Агент национальной безопасности».