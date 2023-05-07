Бах: МОК предпринимает все усилия для возвращения россиян на международные соревнования

Лозанна, Швейцария, , 14:23 — REGNUM Международный олимпийский комитет (МОК) работает над вопросом о возвращении спортсменов из Российских и Белоруссии на международные соревнования. Об этом 7 мая заявил президент МОК Томас Бах, слова которого цитирует агентство «Синьхуа».

Президент МОК Томас Бах © LAURENT GILLIERON/ЕРА/ТАСС

«Сейчас мы предпринимаем все усилия для выполнения миссии, реализации предложения олимпийского движения по возвращению российских и белорусских спортсменов на международные соревнования», — сказал он.

Бах уточнил, что МОК тесно взаимодействует с несущими ответственность за проведение соревнований международными федерациями и рассчитывает, что эту миссию удастся выполнить на ранее установленных условиях о том, что спортсмены из России и Белоруссии будут принимать участие в международных состязаниях в нейтральном статусе.

«Мы хотим объединить весь мир на Олимпийских играх в Париже», — добавил глава МОК.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 мая пятикратный олимпийский чемпион по биатлону Мартен Фуркад заявил, что отстранение российских и белорусских спортсменов от соревнований противоречит основам спорта. Он почеркнул, что исключение спортсменов из соревнований из-за национальности является дискриминацией, противоречащих фундаментальным ценностям спорта.