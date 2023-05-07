Варшава, 7 мая, 2023, 13:58 — ИА Регнум. Российский истребитель Су-35 перехватил самолёт Госпогранслужбы (Straz Graniczna) Польши Let L-410 Turbolet над Чёрным морем. О произошедшем инциденте в воскресенье, 7 мая, сообщили на официальном сайте польских пограничников.

Евгений Одиноков/РИА Новости Самолет Су-35

Инцидент произошёл в пятницу, 5 мая, во время патрульного полёта польского Turbolet L-410 над Чёрным морем в обозначенном Румынией оперативном районе.

«Двухмоторный российский истребитель Су-35 без радиосвязи влетел в указанную Румынией оперативную зону, а затем совершил агрессивные и опасные маневры — три подхода к польскому самолету без соблюдения безопасной дистанции», — заявила польская сторона

По их заявлению, в результате действий российского истребителя в самолёте польской погранслужбы возникла большая турбулентность, после чего экипаж потерял контроль над самолётом.

«Экипаж самолёта проявил невероятное хладнокровие и великолепные навыки управления, благодаря чему удалось благополучно приземлиться», — добавила Погранстража.

Ранее ИА REGNUM сообщило, что многоцелевые истребители Typhoon королевских Военно-воздушных сил Великобритании сопроводили противолодочный самолёт Ту-142 ВКС Российской Федерации, следовавший в международном пространстве над Норвежским морем. В пресс-службе ВВС Великобритании отметили, что российский самолёт ни в какой момент полёта не пресекал границы суверенного воздушного пространства Великобритании.