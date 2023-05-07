Владелец парка в Оренбурге оплатит лечение пострадавшим при обрушении карусели

Оренбург, , 13:58 — REGNUM Компания «Оренпарк», являющаяся собственником обрушившейся 6 мая в Оренбурге карусели, оплатит лечение пострадавшим в результате инцидента. Об этом 7 мая сообщила пресс-служба губернатора и правительства Оренбургской области.

Обрушение карусели в Оренпарке © СК РФ/РИА Новости

Уточняется, что глава региона Денис Паслер провёл встречу с представителем руководства компании-концессионера «Оренпарка», в ходе которой настоял на том, чтобы компания полностью компенсировала всем пострадавшим в результате обрушения карусели материальный и моральный вред.

«Вы, безусловно, должны начать работу со всеми семьями, кто был на этой карусели, удовлетворить их требования по лечению, пластическим операциям, по транспортировке в федеральные медицинские центры, если необходимо, по реабилитации», — сказал он.

Паслер подчеркнул, что представители компании должны встретиться с каждым пострадавшим, когда это позволят врачи, и отметил, что этим делом занимаются правоохранители, а потому последствия будут максимально жёсткими.

Отмечается, что к медпомощи пострадавшим сразу после трагического происшествия подключили свыше 100 врачей и идут консультации с ведущими медцентрами страны. Уточняется, что с момента аварии ни у кого из пациентов не произошло ухудшения.

«Представитель собственника Оренпарка подтвердил, что компания возьмет на себя все обязательства по оплате лечения до восстановления пострадавших», — говорится в сообщении и добавляется, что компания намерена встретиться со всеми семьями пострадавших для определения ущерба и оказания необходимой помощи.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Оренбурге задержали руководителей коммерческих организаций, которые обслуживают аттракционы в парке, где упала 6 мая карусель. Это было сделано в рамках расследования уголовного дела, возбужденного после падения карусели в парке имени 50 лет СССР (Оренпарк).