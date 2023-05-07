Москва, 7 мая, 2023, 13:50 — ИА Регнум. Экипажи штурмовиков Су-25 Восточного военного округа (ВВО) нанесли ракетные удары по военным объектам, технике и живой силе Вооружённых сил Украины (ВСУ) в зоне проведения специальной военной операции. Кадры боевых вылетов штурмовиков опубликовало Министерство обороны России.

Кадр из видео Су-25

«Штурмовики Су-25 уничтожили замаскированные укрепленные полевые позиции и бронированную технику ВСУ», ― говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

После нанесения ракетных авиационных ударов экипажи «Грачей» выполнили манёвр, выпустив тепловые ловушки, и вернулись на аэродром вылета.

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Как сообщало ИА REGNUM, в середине апреля экипажи российских истребителей Су-25 обнаружили по беспилотникам, а затем уничтожили штурмовые группы ВСУ возле села Червона Диброва на краснолиманском направлениив ДНР.

В начале мая оперативно-тактическая авиация российской группировки «Центр» атаковала восемь опорных пунктов ВСУ на краснолиманском направлении.