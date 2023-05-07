Бор, Нижегородская область, 7 мая, 2023, 14:12 — ИА Регнум. Сотрудники полиции до сих пор не сняли оцепление в деревне Пионерское Нижегородской области вокруг места, где подорвали автомобиль с писателем, сопредседателем СЗРП Захаром Прилепиным. Об этом 7 мая сообщил Telegram-канал «112».

Стрингер/ТАСС Место подрыва автомобиля писателя Прилепина

По данным журналистов, там продолжают работать сапёры. Следственные действия продлятся в течение всего дня. Перевернутый взрывом автомобиль остаётся на месте.

«Вон остатки автомобиля. Чуть правей видно подушку, на которой лежал Захар, когда вытащили из машины», — сообщил очевидец на опубликованном видео.

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Ранее Telegram-канал обнародовал видео, как раненого Прилепина вывозили в больницу на вертолёте.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 мая подорвали автомобиль, на котором ехали Прилепин и находящийся за рулём его помощник Александр Шубин с позывным Злой. Водитель погиб на месте, писатель получил множественные ранения и контузию легких.

По последним данным, Прилепина успешно прооперировали, вывели из медикаментозного сна. Медики оценивают его состояние как стабильное.