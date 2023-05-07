Вице-премьер России Чернышенко дал ряд поручений по развитию Запорожской и Херсонской областей

Мелитополь, , 14:52 — REGNUM Вице-премьер Дмитрий Чернышенко совершил рабочую поездку в Запорожскую и Херсонскую области, где дал ряд поручений, сообщил 7 мая Telegram-канал правительства России.

Дмитрий Чернышенко Официальное интернет-представительство президента России

В ходе поездки политик заявил, что с 1 мая посылки весом до 10 кг для участников СВО будут доставляться бесплатно.

По словам вице-премьера, соответствующие указания переданы во все почтовые отделения страны, включая Херсонскую, Запорожскую области, Донецкую и Луганскую Народные Республики, а также Крым.

«Число таких посылок, которое может оформить один отправитель, не ограничено. Я призываю всех неравнодушных воспользоваться возможностью и отправить посылки для бойцов», — сказал Чернышенко.

Правительство уже выделило из федерального бюджета 1,7 миллиарда рублей на восстановление работы почтовых отделений в новых регионах.

Вице-премьер провёл совещания с главами Запорожской и Херсонской областей. В ходе встреч он обратил внимание на развитие региональной инфраструктуры в сфере связи и коммуникаций, спорта, туризма.

«До 1 сентября в регионах будет развернута работа кол-центров службы 122 для организации работы экстренных служб», — добавил Чернышенко.

Кроме того, по его словам, субъекты обеспечат качественной связью. Вице-премьер уточнил, что к осени этого года в Запорожье и Херсонщине построят 650 станций связи и подключат к ним более 1000 социально-значимых объектов.

В Запорожской области Чернышенко также посетил первый МФЦ.

«Сейчас основная задача — до 1 июня сформировать стандарты», — сказал он.

К тому же Чернышенко отметил необходимость развития оздоровительной и туристической инфраструктуры в новых регионах. Как заявил вице-премьер, Запорожская область обладает большим природно-рекреационным потенциалом, поэтому нужно провести инвентаризацию, привести в порядок туристические объекты, прежде всего, для местных граждан. В связи с этим вице-премьер дал поручение корпорации «Туризм. рф» составить также мастер-план территории с учетом уникальных природных условий Херсонской области.

Президент Российской Федерации Владимир Путин 2 мая на церемонии запуска первого трамвайного маршрута в Мариуполе заявил, что российские власти продолжат последовательно решать вопросы по восстановлению новых регионов.

В конце апреля глава государства подчеркнул, что четыре новых региона являются историческими землями России. Он добавил, что приоритетом является обеспечение полноценной интеграции новых субъектов в правовое поле государства.