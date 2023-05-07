Херсон, , 13:38 — REGNUM Сильного подъёма воды в Каховском водохранилище нет, заявил 7 мая врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо в своём Telegram-канале.

Владимир Сальдо khogov.ru

«На самом деле — вот мы находимся на берегу Каховского водохранилища — и вода как была, так и есть, особого подъёма нет. Да, бьёт волна, да, ветер сильный. Но это так всегда бывает весной», — заявил Сальдо.

Назвав сказками заявления из Киева о том, что в водохранилище катастрофический подъём воды, он пояснил, что украинские власти пытаются запугать людей и посеять панику. Сальдо призвал авторов этих слухов оставить их при себе.

«Лучше пусть придумают, каким образом быстрее выйти из этой тяжёлой ситуации. Но наверное, это не про них, это мы об этом подумаем», — сказал Сальдо.

5 мая председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил, что украинская сторона добивается подтопления левобережной части Запорожской области, чтобы создать благоприятные условия для форсирования Днепра и захвата ЗАЭС.

По его словам, вода в Каховском водохранилище поднялась до критической отметки. Этому способствовал неконтролируемый сброс воды с подконтрольных Украине ГЭС в Днепропетровске и Запорожье.

6 мая украинские паблики опубликовали фото и видео сильного подъёма воды на берегу Каховского водохранилища в Каменке-Днепровской (напротив Никополя).

7 мая Рогов сообщил, что благодаря проведению ремонта на Каховской ГЭС уровень воды в водохранилище начал снижаться.