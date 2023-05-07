Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил перепродажу в Германию 25 танков Leopard

Берн, , 14:10 — REGNUM Федеральный совет Швейцарии в ближайшее время сформулирует позицию по возможности перепродажи Германии 25 списанных танков Leopard. Об этом 7 мая заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.

Leopard 2 Иван Шилов (с) ИА REGNUM

Вывод танков из эксплуатации одобрила ранее комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии. Кассис отметил, что чёткой позиции по вопросу перепродажи ещё нет, но затягивать с ней не планируется.

«Парламент, несомненно, примет важное решение. Федеральный совет пока не занял какую-либо позицию», — цитирует министра издание SonntagsZeitung.

Пресс-секретарь департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт ранее заявил, что Берлин направил заявку на покупку также и танков Leopard 2, но операции с боевыми танками требуют дополнительного официального снятия с вооружения по решению парламента, поэтому перепродажа ещё не состоялась.

Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Дании и Германии договорились о передаче ВСУ 80 танков Leopard. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что переданная ВСУ военная техника будет готова к полноценному использованию к началу июня.