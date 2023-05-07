Власти Швейцарии допустили перепродажу в Германию танков Leopard
Глава МИД Швейцарии Кассис не исключил перепродажу в Германию 25 танков Leopard
Берн, 7 мая, 2023, 14:10 — ИА Регнум. Федеральный совет Швейцарии в ближайшее время сформулирует позицию по возможности перепродажи Германии 25 списанных танков Leopard. Об этом 7 мая заявил министр иностранных дел страны Иньяцио Кассис.
Вывод танков из эксплуатации одобрила ранее комиссия по политике безопасности Национального совета Швейцарии. Кассис отметил, что чёткой позиции по вопросу перепродажи ещё нет, но затягивать с ней не планируется.
«Парламент, несомненно, примет важное решение. Федеральный совет пока не занял какую-либо позицию», — цитирует министра издание SonntagsZeitung.
Пресс-секретарь департамента обороны Швейцарии Лоренц Фришкнехт ранее заявил, что Берлин направил заявку на покупку также и танков Leopard 2, но операции с боевыми танками требуют дополнительного официального снятия с вооружения по решению парламента, поэтому перепродажа ещё не состоялась.
Как сообщало ИА REGNUM, минобороны Дании и Германии договорились о передаче ВСУ 80 танков Leopard. Исполняющий обязанности министра обороны Дании Троелс Лунд Поульсен заявил, что переданная ВСУ военная техника будет готова к полноценному использованию к началу июня.