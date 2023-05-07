Киев, 7 мая, 2023, 13:29 — ИА Регнум. Для противодействия российским гиперзвуковым ракетам «Кинжал» Украине недостаточно боевого арсенала. Об этом в эфире национального телемарафона заявил спикер военно-воздушных сил (ВВС) Украины Юрий Игнат, сообщило УНН.

Иван Шилов ИА REGNUM Истребитель МиГ-31 с гиперзвуковой ракетой «Кинжал»

По его словам, у страны нет систем противовоздушной обороны, способных противостоять «Кинжалам». Игнат признался, что система Patriot никогда не работала с таким типом целей.

«В украинском арсенале мало оружия, способного сбивать российскую ракету Х-47… Поэтому радоваться рано», — указал представитель ВВС Украины.

Игнат также добавил, что Украине не хватает оружия для защиты крупных городов от «Кинжала», а американских систем Patriot, способных противодействовать баллистическим ракетам, у украинской армии недостаточно.

В марте Игнат заявил, что украинские системы ПВО не смогли сбить ни одной гиперзвуковой российской ракеты «Кинжал». По его словам, с таким мощным ударом Украина столкнулась впервые.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее начальник Генерального штаба России генерал армии Валерий Герасимов заявил, что для систем противовоздушной обороны (ПВО) противника российские гиперзвуковые ракеты «Кинжал» оказались неуязвимы.

Впервые авиационный ракетный комплекс «Кинжал» применили в марте 2022 года, когда боевая часть ракеты уничтожила защищённый подземный арсенал, расположенный в горной местности в Ивано-Франковской области.